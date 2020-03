Google lanceert gratis tool tegen usb-injectieaanvallen

Google heeft een gratis opensourcetool gelanceerd om Linux-systemen tegen usb-injectieaanvallen te beschermen. Het gaat dan specifiek om aanvallen waarbij er bijvoorbeeld een usb-stick op een systeem wordt aangesloten die zich als toetsenbord voordoet en toetsaanslagen op het systeem injecteert.

Een aanvaller zou zo kunnen proberen om toegang tot systemen te krijgen of vertrouwelijke data stelen. De "USB Keystroke Injection Protection" van Google moet dergelijke aanvallen voorkomen. De tool kijkt hoe toetsaanslagen worden ingevoerd om te bepalen of het om een aanval gaat of een persoon die bijvoorbeeld inlogt. Bij een injectieaanval worden toetsaanslagen namelijk veel sneller ingevoerd dan een mens zou kunnen.

Gebruikers kunnen een gewenste invoerwaarde opgeven die met hun typesnelheid overeenkomt, of dit laten monitoren door de tool. De tool is zelf in twee modes te draaien, namelijk Hardening en Monitor. Standaard staat de Hardening-mode ingeschakeld, die alle als verdacht geclassificeerde usb-apparaten blokkeert. De Monitoring-mode blokkeert deze apparaten niet, maar slaat informatie over het apparaat op in een logbestand.

"Toetsaanslaginjectieaanvallen zijn lastig te detecteren en te voorkomen, aangezien ze via usb plaatsvinden, de meestgebruikte aansluiting voor computerapparatuur, en een Human Interface Device-driver vereisen, die op de meeste besturingssystemen met muis- toetsenbordinvoer aanwezig is", zegt Sebastian Neuner van Google. "De tool maakt het lastiger voor aanvallers terwijl de gebruiker niet hoeft te beslissen of een apparaat kwaadaardig of goedaardig is, behalve bij het verfijnen van de heuristieke waarden." De tool draait als een daemon en is via GitHub verkrijgbaar.