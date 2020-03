Verkiezingssoftware OSV wordt vernieuwd én vervangen

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), de software die al ruim tien jaar wordt gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland wordt zowel vernieuwd als vervangen. Dat laat de Kiesraad in het jaarverslag over 2019 weten (pdf).

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de software niet bestand is tegen "hedendaagse dreigingen". Tevens werd geadviseerd om de huidige OSV-oplossing te vervangen vóór de Tweede Kamerverkiezing van 2021. De Kiesraad was het daarmee eens. Vorig jaar werd dan ook gewerkt aan het vervangen van de huidige OSV-software door een geheel nieuwe versie van de software.

Deze vernieuwde versie moet worden ingezet bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. "In deze nieuwe versie heeft de beveiliging en het up-to-date zijn van de softwarecomponenten grote prioriteit. Onderdeel van de realisatie van de nieuwe versie is het laten uitvoeren van penetratietesten. Voor het uitvoeren van de penetratietesten is een aanbesteding voorbereid", aldus de Kiesraad.

Naast het vernieuwen van OSV wordt er ook gewerkt aan een compleet nieuw "digitaal hulpmiddel" dat OSV uiteindelijk moet vervangen. "Binnen het secretariaat van de Kiesraad is een team geformeerd dat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de verdere vorming en aanbesteding van de digitale hulpmiddelen voorbereidt", stelt de Kiesraad.