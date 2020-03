Eerste Nederlandse cyberdriehoek bespreekt impact cybercrime

Naast de traditionele driehoek waarin politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid overleggen is Nederland nu ook een heuse "cyberdriehoek" rijker. Gisteren kwam de eerste cyberdriekhoek, bestaande uit burgemeester Cornelis Visser van Katwijk en regionaal portefeuillehouder cybercrime, de Haagse politiechef Paul van Musscher en hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels voor het eerst bij elkaar.

"Eigenlijk moet je onze cyberdriehoek zien als een aanvulling op de gewone driehoeksoverleggen die wij houden met burgemeesters en politie’, aldus Zwinkels. "Bij gewone driehoeken spreken we over openbare orde, veiligheid, criminaliteit en het mogelijke verband tussen die dingen. Dat doen we ook in de cyberdriehoek." Het overleg ging over de impact van cybercrime op de fysieke omgeving. Zo kwamen onder andere de gevolgen van sextortion en ransomware voor de fysieke veiligheid aan bod.

De cyberdriehoek is van plan om een breder bewustzijn rond virtuele en fysieke veiligheid te creëren, met name bij jongeren. Meerdere keren per jaar zal er in dit verband worden overlegd.