VS aangeklaagd over gezichtsherkenning op vliegvelden

Het is dus niet zozeer een aanklacht tegen de gezichtsherkenning an zich, maar een aanklacht om gehoor te geven aan het Freedom of Information Act verzoek hoe het nu eigenlijk zit.



Dit haakt in op een bekend probleem. In het boek Der Process van Franz Kafka wordt Jozef K gearresteerd, verhoord, berecht en uiteindelijk geëxecuteerd. Waarvoor blijft van begin tot eind een categorisch raadsel. Verweer is dan ook onmogelijk.



In parallel is het moeilijk om te achterhalen en dus te argumenteren of een alarm van een gezichtsherkenning correct of foutief is (het laatste is wel degelijk mogelijk en zelfs met een behoorlijke kans op waarschijnlijkheid). Waar dat toe kan leiden bleek recent in Argentinië, waar twee mensen tegelijk met een vals alarm te maken kregen. De ene was blank, werd snel en min of meer beleefd afgehandeld (afgezien van de vernedering te moeten bewijzen wie hij was). De andere was zwart, bleek uiteindelijk ook onschuldig te zijn, maar pas na veel vijven en zessen, schreeuwdemonstraties en wat nog meer.