VS aangeklaagd voor gezichtsherkenning op vliegvelden

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU heeft de Amerikaanse overheid aangeklaagd voor het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie op vliegvelden. Vorig jaar juni had de Amerikaanse douane de gezichten van meer dan 20 miljoen reizigers gescand die het land binnenkwamen of verlieten.

Volgens de ACLU is belangrijke informatie over het gebruik van de gezichtsherkenningssystemen nog altijd geheim. "Het publiek mist de informatie die het nodig heeft om overheidsdiensten aansprakelijk te houden", aldus de burgerrechtenbeweging. Die heeft daarom besloten de Amerikaanse autoriteiten aan te klagen zodat er meer details openbaar worden.

"In tegenstelling tot andere vormen van identificatie, kan gezichtsherkenningstechnologie niet te detecteren, persistente overheidssurveillance op een gigantische schaal mogelijk maken", zegt ACLU-advocaat Ashley Gorski. "Nu deze technologie zo wijdverspreid is, kan de overheid het gebruiken om met ongekende macht de bewegingen en relaties van individuen te volgen, wat een ernstige risico voor privacy- en burgerrechten vormt."

De ACLU had een beroep gedaan op de Amerikaanse tegenhanger van het Wob-verzoek om informatie over de implementatie van de gezichtsherkenningssystemen op te vragen. De gevraagde informatie werd echter niet verstrekt. Via de gang naar de rechter hoopt de burgerrechtenbeweging meer details te krijgen over de contracten tussen de overheid, luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden en andere partijen die zich met gezichtsherkenning op luchthavens en bij de grens bezighouden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het verkrijgen, verwerken en bewaren van biometrische informatie en analyses over de effectiviteit van gezichtsherkenningstechnologie. "Het weinige dat we weten over de plannen van de overheid voor gezichtssurveillance op vliegvelden is zeer verontrustend", aldus Gorski. Het feit dat de overheid deze informatie niet vrijwillig verstrekt demonstreert volgens haar waarom beleidsmakers het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie moeten stoppen.

De Amerikaanse autoriteiten gaan de komende jaren op bijna alle vliegvelden gezichtsherkenning inzetten om vertrekkende luchtvaartpassagiers te controleren. Op deze manier wil het ministerie van Homeland Security controleren dat reizigers hun visumtermijn niet hebben overschreden. De maatregel geldt op dit moment niet voor Amerikaanse burgers.