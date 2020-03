Dataleverancier Open Exchange Rates getroffen door datalek

Leverancier van wisselkoersdata Open Exchange Rates is getroffen door een datalek, waardoor namen, e-mailadressen, gehashte wachtwoorden, ip-adressen, app-id's, bedrijfsnaam, land en websites van gebruikers zeer waarschijnlijk zijn buitgemaakt.

De data van Open Exchange Rates wordt door allerlei partijen binnen hun apps en platformen gebruikt. Het gaat onder andere om Shopify, Coinbase en Kickstarter die van de dataleverancier gebruikmaken. Open Exchange Rates biedt een programmeerinterface (API) om de wisselkoersdata op te vragen. Begin maart was er een probleem met het opvragen van data, dat veel langer duurde dan gebruikelijk. Verder onderzoek wees uit dat dit door een verkeerde netwerkconfiguratie werd veroorzaakt.

Tijdens het verhelpen van de netwerkproblemen bleek dat een ongeautoriseerde gebruiker aanpassingen aan de Amazon-omgeving van Open Exchange Rates had doorgevoerd. Deze gebruiker had sinds 9 februari toegang tot de omgeving en een gebruikersdatabase die daar werd gehost. De dataleverancier merkt op dat het bewijs heeft gevonden dat de data in de gebruikersdatabase waarschijnlijk is gestolen. Open Exchange Rates heeft gedupeerde gebruikers inmiddels geïnformeerd, zo blijkt uit meldingen op Twitter.