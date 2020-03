VS waarschuwt voor veiligheid vpn's wegens thuiswerken

Nu meer organisaties vanwege de uitbraak van het coronavirus hun personeel laten thuiswerken heeft de Amerikaanse overheid een waarschuwing afgegeven om op de veiligheid van vpn-netwerken te letten. Organisaties laten medewerkers via een vpn verbinding met het bedrijfsnetwerk maken.

Doordat organisaties vpn's voor telewerken gebruiken zullen er meer kwetsbaarheden in dergelijke producten worden gevonden en aangevallen, zo stelt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van de Amerikaanse overheid. Een bekend voorbeeld is het ernstige beveiligingslek in de vpn-oplossing van Pulse Secure dat vorig jaar op grote schaal werd aangevallen. "Aangezien vpn's 24/7 zijn, zijn organisaties minder geneigd om ze up-to-date te houden met de laatste beveiligingsupdates", aldus het CISA

Tevens bestaat de kans dat aanvallers meer phishingaanvallen op thuiswerkers zullen uitvoeren om hun gebruikersnamen en wachtwoorden te stelen. "Organisaties die geen gebruik van multifactorauthenticatie voor telewerken maken zijn kwetsbaarder voor phishingaanvallen", zo laat het CISA weten. Een ander risico is dat organisaties een beperkt aantal vpn-verbindingen hebben, waardoor niet alle medewerkers thuis kunnen werken. Deze verminderde beschikbaarheid zou ook impact op it-securitypersoneel kunnen hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.

Het CISA advieert organisaties om hun vpn-oplossingen, netwerkapparatuur en apparatuur van thuiswerkers up-to-date te houden. Verder moeten medewerkers voor een verwachte toename van phishingaanvallen worden gewaarschuwd, er voor alle vpn-verbindingen multifactorauthenticatie worden toegepast en it-personeel mogelijke vpn-beperkingen testen en aanpassingen doorvoeren zodat gebruikers met een grotere behoefte aan bandbreedte voorrang krijgen.