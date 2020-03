Bruins wil medische data bij spoed digitaal beschikbaar maken

Minister Bruins voor Medische Zorg wil bepaalde medische gegevens van burgers met hun toestemming in het geval van spoed digitaal beschikbaar maken voor zorgverleners. Om dit zo snel mogelijk te regelen is het nodig om bestaande toestemmingen te hergebruiken en gebruik te maken van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Als iemand na bijvoorbeeld een ongeval op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis belandt, is het belangrijk dat de zorgverlener weet of er medicijnen worden gebruikt, of er bijvoorbeeld allergieën zijn of dat er rekening moet worden gehouden met eerdere ziekenhuisbehandelingen. Deze gegevens zijn er op dit moment vaak niet", meldde Bruins in december over het onderwerp.

Een reden dat de gegevens ontbreken is dat er geen eenduidige bron van actuele gegevens is en omdat uitdrukkelijke toestemming voor het opvragen van digitale gegevens ontbreekt. De gegevens moeten dan via de analoge weg, bijvoorbeeld per fax of telefoon, door de zorgverlener worden opgevraagd. "Bij spoed is die tijd er vaak niet en patiënten zijn ook niet altijd in staat aan te geven bij welke zorgverlener de gegevens te vinden zijn", aldus de minister.

Actuele medische basisgegevens zouden dan ook met toestemming van de burger in spoedsituaties beschikbaar moeten komen. Volgens Bruins is er sprake van spoed wanneer een patiënt zelf geen toestemming kan geven, als het vragen van toestemming door de ernst van de situatie geen prioriteit kan hebben of als toestemming niet goed afgewogen kan worden. Het gaat daarbij om gevallen wanneer er een acuut gevaar voor iemands leven en gezondheid is.

Om een dergelijke beschikbaarheid van gegevens te realiseren wil de minister inzetten op het hergebruik van bestaande toestemmingen en gebruik maken van het LSP. Daarbij benadrukt Bruins dat ook het gebruik van decentrale infrastructuren mogelijk zal zijn, maar dat via het LSP de gegevensuitwisseling sneller te realiseren is. Er zullen echter eerst verschillende stappen genomen moeten worden.

Naast het hergebruik van bestaande toestemmingen wil de minister op korte termijn zorgen voor méér toestemmingen specifiek als het gaat om spoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de manier waarop de toestemming wordt gevraagd. Op dit moment zijn er ruim 14 miljoen personen die via het LSP één of meerdere toestemmingen hebben gegeven voor het uitwisselen van medische informatie via dit systeem. Daarvan zijn voor de uitwisseling van medicatie, contra-indicaties en allergieën 12,6 miljoen toestemmingen geregistreerd.

"Ik spreek de komende periode op meerdere momenten met leveranciers over het inbouwen van een standaard toestemmingsvraag en over de mogelijkheden en snelheid waarmee relevante gegevens van de huisarts op de SEH beschikbaar kunnen komen", laat de minister weten, die aanvult dat leveranciers in de ziekenhuissector al werken aan de onderlinge koppeling van hun systemen, zodat gegevens ook van het ene ziekenhuis naar de SEH van het andere ziekenhuis kunnen stromen.

Verder werkt Bruins parallel aan de mogelijkheid om in spoedgevallen relevante gegevens van burgers uit andere EU-landen elektronisch beschikbaar te hebben op de Spoedeisende Hulp. Hiervoor moeten zorginstanties worden aangesloten op de Europese eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI), waarlangs zorggegevens van Europese burgers in het geval van ongeplande zorg kunnen worden uitgewisseld. Na het zomerreces komt Bruins met een update over de voortgang.