Rabobank waarschuwt voor phishingmail over 'antibacteriële betaalpas'

De Rabobank waarschuwt klanten voor een phishingmail over een 'antibacteriële betaalpas' die op dit moment wordt verstuurd en gegevens van klanten probeert te ontfutselen. Volgens het bericht heeft de bank vanwege het coronavirus een "antibacteriële betaalpas" geïntroduceerd. Deze pas is tot 19 maart kosteloos aan te vragen, daarna zal die 44,99 euro kosten.

Om de pas aan te vragen is de e-mail voorzien van een link die naar een phishingsite wijst. Deze pagina vraagt slachtoffers om gegevens voor internetbankieren. Ook komt het voor dat slachtoffers wordt gevraagd om hun bestaande betaalpas op te sturen, zo stelt de bank. "Dit is inderdaad phishing. Als je niet op het linkje hebt geklikt, mag je zoiets direct per mail doorsturen aan onze fraude-afdeling via valse-email@rabobank.nl. Daarna de afzender blokkeren en het bericht volledig verwijderen", zo laat Rabobank op Twitter weten.