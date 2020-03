Groot aantal Exchange-servers mist kritieke beveiligingsupdate

Op 11 februari kwam Microsoft met een kritieke beveiligingsupdate voor Exchange, maar een maand later blijkt dat een groot aantal servers nog altijd ongepatcht is. En dat kan een serieus probleem voor organisaties zijn, aangezien servers via de kwetsbaarheid volledig zijn over te nemen.

De enige vereiste voor een aanvaller is dat hij toegang tot het e-mailaccount van een gebruiker op de server heeft. Vervolgens is het mogelijk om willekeurige code met systeemrechten uit te voeren. Zo kan een aanvaller volledige controle over de server krijgen en bijvoorbeeld het e-mailverkeer onderscheppen en manipuleren. Een week geleden werd beken dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken.

Securitybedrijf Kenna Security besloot te onderzoeken hoe snel organisaties de Exchange-update uitrollen en de resultaten zijn niet bemoedigend, zegt onderzoeker Jonathan Cran. Hij bekeek de gegevens van honderden klanten en zag dat bij minder dan 15 procent de Exchange-update was geïnstalleerd. Daarnaast maakte Cran gebruik van een dataset van Outlook Web Access (OWA)-servers, verzameld via zoekmachine BinaryEdge.

Het ging in totaal om 220.000 publiek toegankelijke OWA-servers. Daarvan bleek 74 procent zeker kwetsbaar te zijn. Volgens Cran is een mogelijke verklaring hiervoor dat Exchange een belangrijke rol speelt binnen organisaties en daarom niet zomaar kan of mag worden gepatcht. "Laat alles vallen en patch deze kwetsbaarheid meteen. Op dit moment vormt dit lek een groter risico dan de meeste andere kwetsbaarheden in de bedrijfsomgeving", aldus de onderzoeker.