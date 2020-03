Fabrikant iPhone-ontgrendeltool GrayKey verhoogt prijs

Het bedrijf Grayshift dat opsporingsdiensten een apparaat aanbiedt om vergrendelde iPhones mee te ontgrendelen heeft de prijs verhoogd omdat het steeds lastiger zou worden Apples beveiliging te doorbreken. Dat meldt Vice Magazine op basis van e-mails van een Amerikaans politiekorps.

De GrayKey, zoals de ontgrendeltool heet, is een klein kastje met twee uitstekende lightning-kabels, zodat twee iPhones tegelijkertijd zijn aan te sluiten. Er zijn twee versies van de GrayKey. De eerste optie die oorspronkelijk 15.000 dollar kostte werkt alleen met een internetverbinding en is beperkt tot het netwerk waar het de eerste keer wordt ingesteld. Het is niet op andere netwerken te gebruiken. Daarnaast is deze versie maximaal 300 keer te gebruiken.

De tweede optie kost 30.000 dollar en vereist geen internetverbinding. Tevens kan het een onbeperkt aantal keren worden gebruikt om toestellen te ontgrendelen, totdat Apple de kwetsbaarheden verhelpt waar de ontgrendeltool gebruik van maakt. Wat deze kwetsbaarheden precies zijn is nog altijd onbekend.

De prijs van de eerste optie is verhoogd naar 18.000 dollar. "Forensische toegang tot iOS blijft steeds moeilijker en complexer worden en we investeren veel in onderzoek en ontwikkeling om je het niveau van ondersteuning te bieden dat je van ons verwacht", aldus een medewerker van Grayshift tegenover een politie-inspecteur die had gevraagd waarom de prijs was gestegen.

"Ik denk dat het steeds lastiger zal worden om dit soort ontgrendelkwetsbaarheden te vinden, omdat Apple de volledige stack beheert", zegt Alex Stamos, directeur van het Stanford Internet Observatory en voormalig chief security officer van Facebook. Stamos verwacht dat Apple het over een aantal hardwarerevisies zo lastig zal maken om iPhones via de GrayKey en andere apparaten te ontgrendelen, dat het debat over het verplicht toevoegen van backdoors weer terug zal komen. In het verleden heeft de FBI Apple hier al een keer om gevraagd.