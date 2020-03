VS klaagt verdachten aan voor witwassen geld van ceo-fraude

De Amerikaanse autoriteiten hebben 24 personen aangeklaagd voor het witwassen van 30 miljoen dollar dat via ceo- en datingfraude was verkregen. Volgens de aanklacht zijn burgers, bedrijven en financiële instellingen in de Verenigde Staten en daarbuiten slachtoffer van de fraudes geworden.

De verdachten zouden geld dat via de fraudes werd verkregen hebben witgewassen en daarmee weer ceo- en datingfraude en de criminelen daarachter hebben gefaciliteerd. Zo werden meerdere zogenaamde bedrijven gestart en bankrekeningen geopend om frauduleuze transacties te ontvangen. Ook werden met valse identiteiten persoonlijke rekeningen voor dit doel geopend. Zodra het geld van de fraudes was overgemaakt werd dit vaak snel opgenomen. Op deze manier zou er meer dan 30 miljoen dollar zijn witgewassen.

De FBI maakte afgelopen februari bekend dat criminelen vorig jaar 1,7 miljard dollar via ceo-fraude wisten te stelen, waarmee deze vorm van cybercrime voor de helft van de totale gerapporteerde cybercrimeschade verantwoordelijk was.