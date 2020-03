EU-privacytoezichthouder: AVG moet resultaten laten zien

De AVG is inmiddels ruim anderhalf jaar in de Europese Unie van kracht en het is van groot belang dat de privacywetgeving de beloofde resultaten gaat laten zien. Dat is voor dit jaar en komende jaren de grootste uitdaging, zo stelt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) in het vandaag verschenen jaaroverzicht over 2019.

Begin dit jaar werd duidelijk dat er sinds de inwerkingtreding van de AVG bij de verschillende Europese privacytoezichthouders 160.000 datalekken zijn gemeld. Ruim 40.000 daarvan werden in Nederland gerapporteerd. Tevens zou er door nationale privacytoezichthouders 114 miljoen euro aan privacyboetes zijn uitgedeeld. Een groot deel daarvan betrof een boete van 50 miljoen euro die de Franse privacytoezichthouder aan Google oplegde.

Volgens de EDPS is het belangrijk dat dit jaar nieuwe regels over ePrivacy op de EU-agenda blijven staan. "Bewustzijn over databescherming en privacy en het belang om deze fundamentele rechten te beschermen bevindt zich op een hoogtepunt en we kunnen het momentum niet laten glippen", aldus de EDPS in het jaarrapport. De toezichthouder hield zich vorig jaar onder andere bezig met de implementatie van de AVG door EU-instellingen. Zo werden afgelopen juni nog allerlei websites van EU-instellingen gecontroleerd of ze aan de privacywetgeving voldeden.

Deze maand zal de EDPS de nieuwe strategie voor de komende jaren presenteren en duidelijk maken waar het zich op zal gaan richten en wat de doelen zijn. "Met nieuwe databeschermingswetgeving van kracht is onze grootste uitdaging op weg naar 2020 om ervoor te zorgen dat deze wetgeving de beloofde resultaten produceert", laat de EDPS weten. In het jaarverslag wordt ook stilgestaan bij het overlijden in augustus van de Italiaan Giovanni Buttarelli, die de privacytoezichthouder de afgelopen jaren leidde. Zijn rol is overgenomen door de Pool Wojciech Wiewiorowski.