Supermarkten willen tijdelijk verbod op contant geld

Nederlandse supermarkten willen dat er vanwege het coronavirus een tijdelijk verbod komt op het betalen met contant geld. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), belangenbehartiger van de supermarktbranche, pleit hiervoor in een brief aan het kabinet (pdf).

"We hebben als sector de klanten opgeroepen om zoveel mogelijk digitaal te betalen. We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren. We hebben hierin de hulp van de overheid nodig", aldus het CBL. In plaats van cash zou er met de pinpas moeten worden betaald.

De maatregel is volgens de organisatie nodig om de voedselvoorziening goed te kunnen blijven organiseren. "We realiseren ons de belangrijke en vitale rol die supermarkten en groothandels spelen in de voedselvoorziening, ook in deze bijzondere tijd. Wij gaan tot het uiterste om Nederland van voedsel te kunnen voorzien. Wij vragen alle overheidsinstanties hetzelfde te doen", aldus de oproep in de brief.

Begin deze maand kwam De Nederlandsche Bank (DNB) nog met het bericht dat burgers vorig jaar bij 97 procent van de winkels met contant geld konden betalen, gevolgd door de pinpas met 87 procent. Daarmee blijft contant geld het meest geaccepteerde betaalmiddel, zo stelt DNB. Bij pompstations en de detailhandel is de acceptatie van contant geld (>=98 procent) en pin (>=92 procent) het hoogst. In de amusementssector ligt de acceptatie van cash en pin het laagst met respectievelijk 93 procent en 80 procent.