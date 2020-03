Toezichthouder: let bij thuiswerken op gratis chat- en clouddiensten

Organisaties die medewerkers laten thuiswerken moeten voorzichtig zijn met het gebruik van gratis cloud- en chatdiensten zoals WhatsApp en na elk gesprek de chatgeschiedenis verwijderen. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacytoezichthouder heeft verschillende tips gegeven die moeten voorkomen dat tijdens het thuiswerken gegevens over klanten, cliënten, patiënten, burgers of collega’s in verkeerde handen vallen. Zo moeten thuiswerkers alert zijn op phishingmails en wordt aangeraden om, als dat mogelijk is, uitsluitend in een beveiligde thuiswerkomgeving te werken met apparatuur die door de werkgever is verschaft.

Daarnaast moeten organisaties en thuiswerkers voorzichtig zijn met het gebruik van cloud-, opslag- of e-maildiensten, zeker wanneer deze gratis zijn. "Want het zou kunnen dat zo'n dienst juist gratis is omdat de aanbieder uw gegevens gebruikt voor andere doeleinden. Zoals marketing of verkoop van gegevens aan derden. Ook zou het kunnen dat deze diensten niet goed beveiligd zijn tegen internetcriminelen", aldus de toezichthouder.

Een andere tip gaat over het beschermen van gevoelige documenten. Het gaat dan zowel om papieren documenten als ingescande documenten die bijvoorbeeld op een usb-stick worden geplaatst. Hierbij is wel belangrijk dat de usb-stick is versleuteld. "U kunt papieren dossiers of een usb-stick verliezen en in sommige gevallen kunnen ze zelfs worden gestolen", waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Chatdiensten

De toezichthouder adviseert ook over het gebruik van chatdiensten. "Maak voor gesprekken waarin u gevoelige gegevens bespreekt bij voorkeur gebruik van de beschikbare veilige communicatiemiddelen. Dat is allereerst de telefoon", zo stelt de AP. Wanneer organisaties geen beveiligde opties hebben om te beeldbellen of chatten en het noodzakelijk is om hiervan gebruik te maken, wordt aangeraden om bewust om te gaan met eventuele alternatieven, zoals FaceTime, Skype of Signal.

"Gebruik deze tijdens de coronacrisis bij hoge uitzondering. Goede zorg gaat in deze crisis boven privacy, maar neem wel belangrijke waarborgen", laat de toezichthouder weten. Zo is het belangrijk om zo min mogelijk gevoelige gegevens via deze apps te bespreken en de persoon in kwestie te informeren over de privacyrisico's bij het bespreken van persoonsgegevens via een consumentenapp. Wanneer thuiswerkers via chatdiensten als Signal of WhatsApp hebben gecommuniceerd wordt aangeraden om na elk gesprek de chatgeschiedenis te wissen.