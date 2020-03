Mozilla neemt na 22 jaar afscheid van IRC en stapt over op Matrix

Softwareontwikkelaar Mozilla heeft na 22 jaar afscheid genomen van het eigen IRC-kanaal irc.mozilla.org en is overgestapt op het opensourcechatplatform Matrix.org. Matrix biedt end-to-end versleutelde, gedecentraliseerde real-time communicatie.

Het encryptiealgoritme waar Matrix mee werkt is gebaseerd op het algoritme dat ook door Signal wordt gebruikt en is uitgebreid om chatrooms met duizenden apparaten van encryptie te voorzien. Voorheen communiceerde Mozilla via het onversleutelde Internet Relay Chat (IRC) dat in 1988 het levenslicht zag.

Volgens Mike Hoye van Mozilla biedt Matrix allerlei voordelen, maar is de combinatie van sterke moderatietools en beveiligingsopties de beste eigenschap van het platform. Dit moet het eenvoudiger maken om 'bad actors' te weren. In plaats van irc.mozilla.org worden gebruikers nu verwezen naar chat.mozilla.org.