EFF start nieuwe campagne "Wie heeft jouw gezicht?"

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is een campagne gestart om mensen te waarschuwen dat allerlei Amerikaanse overheidsdiensten over een foto van hun gezicht beschikken en die voor gezichtsherkenningsdoeleinden gebruiken, zonder dat burgers hier toestemming voor hebben gegeven.

Volgens de EFF bevindt naar schatting de helft van de gehele Amerikaanse bevolking zich in gezichtsherkenningsdatabases van de overheid. Via de campagne "Wie heeft jouw gezicht?" wil het burgers hiervan bewust maken. "Mensen weten niet dat ze in een gezichtsherkenningsdatabase staan en kunnen zich niet afmelden", aldus de burgerrechtenbeweging. Via een quiz op de campagnesite wordt burgers verteld wie er mogelijk toegang tot hun gezichtsfoto's heeft.

Uit onderzoek van de EFF blijkt dat de FBI in zeker 27 Amerikaanse staten data uit databases van identiteits- en rijbewijzen kan opvragen. De Amerikaanse tegenhanger van het CBR zou in 43 Amerikaanse staten over gezichtsherkenning beschikken. Zodoende kan er in de database met uitgegeven rijbewijzen worden gezocht naar verdachten. Slechts vier staten zouden het delen van gegevens uit de database volledig beperken.

De EFF stelt dat op deze manier dagelijks de privacy van duizenden mensen wordt geschonden. Daarnaast is het nog altijd onduidelijk welke overheidsdiensten data met elkaar uitwisselen. "Het gebrek aan transparantie is slechts een onderdeel van het probleem. Gezichtssurveillance is een groeiende dreiging voor onze privacy zelfs wanneer overheidsinstanties met toegang tot de technologie hier duidelijk over zijn", zegt Jason Kelley van de EFF. De burgerrechtenbeweging wil dan ook dat het verboden voor de overheid wordt om van gezichtssurveillance gebruik te maken.