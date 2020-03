Firefox stopt ondersteuning onveilig ftp-protocol in juni

Met de lancering van Firefox 77 in juni van dit jaar zal de browser het onveilige ftp-protocol niet langer meer standaard ondersteunen. Gebruikers kunnen ftp-support nog wel zelf inschakelen, maar begin volgend jaar zal ook dit niet meer mogelijk zijn.

Zeven maanden geleden deed een Mozilla-ontwikkelaar al het verzoek om ftp-support uit de browser te verwijderen, omdat ftp een onveilig protocol is. Het protocol maakt geen gebruik van versleuteling, waardoor inloggegevens als platte tekst naar de ftp-server worden verstuurd. Vorig jaar maakte ook Google bekend dat het de ondersteuning van ftp in Chrome ging stoppen. De ondersteuning wordt stopgezet in Chrome 81 en met de lancering van Chrome 82 wordt alle ftp-gerelateerde code verwijderd.

Mozilla-ontwikkelaar Michal Novotny laat aan ZDNet weten dat er nu ook een planning voor Firefox is. Met de lancering van Firefox 77 op 2 juni van dit jaar wordt de ondersteuning standaard gestopt. Gebruikers kunnen het via de instellingen van de about:config pagina nog wel inschakelen. Begin 2021 wordt echter alle code uit de browser verwijderd die met het ftp-protocol verband houdt.

"We doen dit voor beveiligingsredenen. Ftp is een onveilig protocol en er is geen reden om het boven https te gebruiken voor het downloaden van bestanden. Een deel van de ftp-code is ook oud, onveilig en lastig te onderhouden en in het verleden hebben we er tal van kwetsbaarheden in gevonden", aldus Novotny.