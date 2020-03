Duitse overheid: vergrendel computer ook bij thuiswerken

Wie thuiswerkt moet ervoor zorgen dat onbevoegden niet zomaar toegang tot vertrouwelijke bedrijfsgegevens kunnen krijgen. Het is daarom belangrijk om ramen te sluiten, deuren op slot te doen en het systeem te vergrendelen wanneer de computer onbeheerd wordt achtergelaten.

Dat adviseert de Duitse overheid. Tevens wordt het gebruik van privacyschermen aangeraden om meekijken te voorkomen. Kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met vier tips voor thuiswerkers, het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft een lijst met vijftien punten opgesteld.

Het gaat onder andere om het versleutelen van laptops en usb-sticks, regels voor het melden van datalekken en het verwijderen van gevoelige gegevens, het ondersteunen van thuiswerkers en het alert zijn op phishingmails. Een ander punt van aandacht is de thuiswerkplek zelf. Die is namelijk toegankelijk voor bezoekers of familieleden. Er moeten daarom maatregelen worden genomen zodat de thuiswerkplek net zo veilig is als de kantoorplek, zo laat de overheidsinstantie weten.

Zo wordt het gebruik van anti-inbraakmaatregelen aangeraden, alsmede het sluiten van ramen en op slot doen van deuren wanneer de computer niet wordt gebruikt. "Als algemene regel moet ervoor worden gezorgd dat ongeautoriseerde personen nooit toegang tot de bedrijfsomgeving en -documenten kunnen krijgen", aldus het BSI. De organisatie wijst ook naar het gebruik van goede afsluitbare bureaus, sloten en afschermen van informatie. "Elke medewerker moet zijn thuiswerkplek netjes opruimen en ervoor zorgen dat gevoelige informatie niet vrijelijk toegankelijk is."

In het geval er op andere locaties wordt gewerkt, bijvoorbeeld in de trein, is het verstandig om een privacyscherm te gebruiken. Dit voorkomt meekijken, zowel door omstanders als beveiligingscamera's die wachtwoorden en andere ingevoerde informatie op afstand kunnen zien.