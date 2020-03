Wetenschappers stellen traceer-app voor tegen corona

Om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden stelt een groep wetenschappers van Oxford University het gebruik van een traceer-app voor waarmee meteen alle personen zijn te traceren die in contact met een besmet persoon zijn gekomen.

Burgers zou worden gevraagd om de app op hun smartphone te installeren. Vervolgens houdt de app bij wie met elkaar in contact is gekomen. Als iemand het coronavirus blijkt te hebben worden al zijn of haar contacten via de app gewaarschuwd en gevraagd om in quarantaine te gaan. "Onze wiskundige modellen suggereren dat traditionele methodes om contacten te traceren te langzaam zijn om dit virus bij te houden", zegt hoogleraar Christophe Fraser.

"Wanneer deze app wordt ontwikkeld en snel uitgerold, en genoeg mensen kiezen ervoor om mee te doen, kunnen we de verspreiding van het coronavirus vertragen en de vernietigende menselijke, economische en sociale gevolgen tegengaan", merkt Fraser op. Volgens onderzoeker David Bonsall hoeft niet iedereen de app te installeren om die te laten werken. Als een meerderheid van de personen met klachten zich met behulp van de app in quarantaine plaatst, en een meerderheid van hun contacten is te traceren, is er een kans om de epidemie te stoppen.

Hoogleraar Michael Parker merkt op dat het belangrijk is om rekening met de privacy van mensen te houden. "Het gebruik van een coronavirus-app vereist de hoogste ethische standaarden, waaronder het garanderen van gelijkwaardige toegang tot zorg, het wegnemen van zorgen over privacy en datagebruik en het toepassen van een transparant en controleerbaar algoritme."

De wetenschappers benadrukken dat de app wel met andere maatregelen moet worden gecombineerd. "Om deze pandemie effectief aan te pakken hebben we technologie van de 21ste eeuw nodig. Ons onderzoek laat zien dat een mobiele app onze mogelijkheid vergroot om besmette mensen te traceren en vitale informatie te verkrijgen die gemeenschappen tegen deze pandemie beschermt", besluit Fraser.