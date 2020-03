Microsoft verlengt support Windows 10 versie 1709 wegens corona

Microsoft heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten om de ondersteuning van Windows 10 versie 1709 met een half jaar te verlengen, wat inhoudt dat het besturingssysteem langer beveiligingsupdates blijft ontvangen. Het gaat specifiek om de Enterprise, Education en IoT Enterprise edities van Windows 10 versie 1709.

Twee keer per jaar brengt de softwaregigant een grote feature-update uit voor Windows 10. Feature-updates die in september verschijnen worden 30 maanden met beveiligingsupdates ondersteund. Feature-updates die in maart verschijnen kunnen 18 maanden op beveiligingsupdates rekenen. Gebruikers en organisaties moeten na deze supportperiode naar een nieuwere Windows 10-versie updaten, anders zullen ze geen beveiligingsupdates meer ontvangen.

De ondersteuningsperiode van Windows 10 versie 1709 zou eigenlijk op 14 april dit jaar eindigen. "We hebben naar de openbare gezondheidssituatie gekeken en begrijpen de impact die dit op onze klanten heeft. Om één van de lasten te verlichten waar klanten mee te maken hebben, en gebaseerd op feedback van klanten, hebben we besloten om de ondersteuning te verlengen", zegt Microsofts John Cable. De eerder genoemde Windowsversies zullen nu tot 13 oktober 2020 beveiligingsupdates blijven ontvangen.