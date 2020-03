Hong Kong verplicht tracking-armband voor reizigers

Door Anoniem: Met dit soort berichten ben ik toch blij dat ik leef in een vrije samenleving zoals Nederland...

Ja? Misschien gaat het nog tegenvallen m.b.t. de huidige situatie. Het is totaal onvoorspelbaar wat er allemaal nog kan gebeuren. Niet persé dus, wees gerust, maar toch:Onze regering/RIVM zat er vrijdag 13 maart ook naast met het besluit om de scholen open te houden met als motivatie dat kinderen niet of nauwelijks de ziekte kunnen overdragen. Niet eerder dan nadat 200 Nederlandse medische specialisten in het weekend (14/15 maart) waarschuwden voor dit besluit werd inderhaast besloten tóch de scholen te sluiten m.i.v. 16 maart.Achteraf.... (ja achteraf) een wijs besluit. Want naar nu blijkt is het hoge aantal ouderen dat aan Corona-influenza is overleden in Noord- Italië te wijten aan een feestje voor bejaarden waarbij het kleinkind van een van hen aanwezig was. Dat kind blijkt achteraf drager te zijn van het bewuste virus.