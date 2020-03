Politie waarschuwt voor spionagecamera bij pinautomaat

De politie waarschuwt via Twitter en Facebook voor een spionagecamera die bij een pinautomaat in Castricum werd aangetroffen en pincodes van gebruikers kon filmen. De minicamera zat in een klein doosje verborgen met een logo van contactloos betalen.

"Kijk eens kritisch naar de pinautomaat voordat u gaat pinnen. Dit apparaatje vol elektronica en minicamera (filmen van pincode) werd vanmiddag aangetroffen op een pinautomaat in Castricum. Bij aantreffen: blijf eraf", laat wijkagent Bas Wijnen via Twitter weten. Wie een dergelijk apparaatje tegenkomt wordt aangeraden de politie te bellen. Ook via de Facebookpagina van de politie Alkmaar wordt voor de camera gewaarschuwd.

"U kunt skimmen voorkomen door geen pinautomaten of betaalautomaten die er afwijkend uitzien te gebruiken. Ook is het raadzaam het toetsenbord met uw hand af te schermen als u uw pincode intoetst. Laat u bij het pinnen niet afleiden. Ga ook niet in op hulp van personen die u willen helpen bij het pinnen", zo adviseert de politie. Een woordvoerster van de Rabobank laat aan het Noordhollands Dagblad dat de bank nog niet met deze vorm van skimming bekend is.

"Wij zijn hierover in nauw contact met de politie en doen verder onderzoek. Ook gaat onze lokale bank in de regio de geldautomaten daar de komende tijd extra controleren op aanwezigheid van deze apparaatjes." Het is echter de vraag of het hier om een skimmer gaat, aangezien zowel de chip als magneetstrip van de kaart niet via het apparaatje worden uitgelezen. Wel zou het criminelen kunnen helpen die, nadat de pincode is gefilmd, de pinpas van een slachtoffer weten te stelen.