Singaporese overheid lanceert bluetooth traceer-app tegen corona

De Singaporese overheid heeft een app tegen het coronavirus gelanceerd waarmee alle personen zijn te traceren die in contact met een besmet persoon zijn gekomen. De app heet TraceTogether en maakt gebruik van bluetooth. Zodra gebruikers die de app hebben geïnstalleerd bij elkaar in de buurt komen, wordt er een geanonimiseerd id uitgewisseld. Dit id wordt vervolgens versleuteld op de telefoon opgeslagen.

Via bluetooth Relative Signal Strength Indication (RSSI) wordt de afstand en duur van het contact tussen twee gebruikers gemeten. De app verzamelt geen locatiegegevens of andere persoonlijke data, alleen telefoonnummers worden opgeslagen, zo laat de Singaporese overheid weten. Op Android vraagt de app wel om de locatiepermissie. Dit zou nodig zijn om via bluetooth de afstand tussen andere telefoons te meten. De permissie zou het niet mogelijk maken om de geografische locatie van de gebruiker te achterhalen.

Wanneer een gebruiker met het coronavirus besmet raakt krijgt die het verzoek om de overheid toegang tot de opgeslagen id's te geven. De gebruiker kan dit doen door de data te uploaden. Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid ontsleutelt vervolgens de gegevens en krijgt zo een overzicht van mobiele telefoonnummers van mensen die in de buurt van de besmette gebruiker zijn gekomen.

Deze personen kunnen vervolgens worden gewaarschuwd of onderzocht, wat verdere verspreiding van het virus kan tegengaan zo laat de Singaporese overheid weten. Burgers in het land worden opgeroepen om de app te installeren en anderen hierbij te helpen, en tevens bluetooth in te schakelen. "Hoe meer mensen van TraceTogether gebruikmaken, hoe sneller we corona kunnen bestrijden", aldus een YouTube-video over de app.

Gebruikers die willen stoppen met het delen van hun data kunnen een e-mail naar de Singaporese overheid sturen met het telefoonnummer dat voor de app is geregistreerd. De Singaporese overheid zegt vervolgens het mobiele telefoonnummer en id van hun server te verwijderen. Alle data die de telefoon met andere telefoons heeft uitgewisseld zal dan niet langer met de gebruiker zijn geassocieerd. Eerder deze kwamen wetenschappers met het voorstel om een traceer-app tegen corona in te zetten.