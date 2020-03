AP: coronacrisis geen excuus voor big brother-maatschappij

De coronacrisis mag geen excuus worden voor het invoeren van een big brother-maatschappij, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De afgelopen dagen kwamen verschillende landen met initiatieven om de uitbraak van het virus tegen te gaan, zoals het verplicht dragen van tracking-armbanden, het uitrollen van traceer-apps en de inzet van locatiegegevens om besmette personen te vinden.

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen is privacy heel belangrijk. "Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit." Dat neemt niet weg dat de privacywetgeving van kracht blijft en de toezichthouder zal ingrijpen waar privacy echt in gevaar is. Wel komt de Autoriteit Persoonsgegevens organisaties tegemoet. Deadlines voor het aanleveren van informatie worden opgerekt waar nodig en de AP zal de komende tijd per geval kijken wat passend is en wat niet.

Volgens Wolfsen is het belangrijk om met alle initiatieven en maatregelen die worden doorgevoerd te waken voor een big brother-maatschappij. "We moeten blijven opletten. De coronacrisis mag geen excuus worden om de privacy helemaal overboord te gooien. De crisis mag geen opmaat worden naar een big brother-maatschappij. Het zou doodzonde zijn als we over een jaar terugkijken en zien dat we alles ongedaan hebben gemaakt wat wij op het gebied van privacy in tientallen jaren hebben opgebouwd."