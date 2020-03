Justitie VS haalt eerste frauduleuze corona-website offline

De Amerikaanse autoriteiten hebben de eerste frauduleuze corono-website offline gehaald, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Het gaat om de website coronavirusmedicalkit.com die zogenaamde vaccinatiekits van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbood.

De website rekende een bedrag van 4,95 dollar voor de zogenaamde vaccinatiekits, dat via creditcard moest worden betaald. "Op dit moment zijn er geen legitieme corona-vaccins en de WHO biedt een dergelijk vaccin niet aan", aldus het ministerie. Volgens de autoriteiten hielden de beheerders van de website zich dan ook bezig met frauduleuze praktijken. Op verzoek van het ministerie verleende een Amerikaanse rechter een tijdelijke beperkende maatregel. Hierdoor moest de registrar waar de website was geregistreerd die offline halen. Een onderzoek naar de beheerders van de website is nog gaande.

Tevens kwam de FBI met een waarschuwing dat scammers de virusuitbraak aangrijpen om persoonlijke informatie en geld van mensen te stelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om e-mails die vragen om persoonlijke informatie te verifiëren om in aanmerking voor financiële hulp van de overheid te komen. Ook wordt er gewaarschuwd voor de verkoop van frauduleuze producten.