Microsoft: 91 procent cyberaanvallen begint met e-mail

91 procent van de cyberaanvallen begint met e-mail, het is dan ook belangrijk dat gebruikers alert zijn, zeker nu aanvallers allerlei corona-gerelateerde aanvalsmails versturen, zo stelt Microsoft. De softwaregigant heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen gezien waarbij aanvallers e-mailbijlagen verstuurden die over het coronavirus leken te gaan, maar in werkelijkheid malware bevatten.

Om dergelijke aanvallen af te slaan is het belangrijk dat gebruikers in staat zijn om verdachte e-mails te herkennen, zegt Microsofts Tanmay Ganacharya. Zo wordt aangeraden om naar spelling en grammatica te kijken. "Cybercriminelen staan niet bekend om hun grammatica en spelling. Wanneer een e-mailbericht vol fouten staat, is het waarschijnlijk een scam", aldus Ganacharya.

Hij waarschuwt ook om alert te zijn op ongevraagde bijlagen, zowel van onbekende als bekende afzenders. Zo moet het icoon van een bijlage nooit worden vertrouwd en moet er worden gelet op dubbele bestandsextensies zoals "pdf.exe", "rar.exe" of "txt.hta". In Windows worden bestandsextensies echter standaard niet weergegeven. Bij twijfel wordt aangeraden om de afzender te vragen of hij of zij inderdaad het bericht en de bijlage heeft verstuurd.