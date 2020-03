Politie ontving 188 aangiften van ransomware in 2019

De politie heeft vorig jaar 188 aangiften en meldingen van ransomware ontvangen, waarmee deze vorm van cybercrime voor een klein deel van de aangiftes over cybercriminaliteit verantwoordelijk is. De totale cijfers voor 2019 zijn nog niet bekend, maar in de eerste zes maanden van vorig jaar werd er 1900 keer aangifte gedaan van cybercriminaliteit.

Dat blijkt uit cijfers die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met de Tweede Kamer heeft gedeeld. De minister reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Die wilde weten hoeveel (semi-)publieke instellingen, waaronder universiteiten en ziekenhuizen, zijn getroffen door ransomware. Dit naar aanleiding van de aanval op de Universiteit Maastricht.

"In 2019 zijn 188 meldingen en aangiftes gedaan van ransomware bij de politie. Het is niet mogelijk op korte termijn na te gaan hoeveel van deze meldingen/aangiftes afkomstig zijn van (semi-)publieke instellingen", antwoordt de minister. Het werkelijke aantal slachtoffers van cybercriminaliteit ligt mogelijk veel hoger. Grapperhaus liet eerder weten dat er in het geval van cybercrime een lage aangiftebereidheid is.

Eind vorig jaar maakte de Belgische politie bekend dat het 171 aangiftes van ransomware had ontvingen in 2018. In totaal registreerde de Belgische politie in dat jaar 24.500 cybercrime-gerelateerde "feiten". Daarnaast kwamen er bij het meldpunt van het Belgische ministerie van Economische Zaken 437 meldingen van ransomware binnen.