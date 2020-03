Zogenaamde "Corona Antivirus" in werkelijkheid malware

Scammers maken op allerlei manieren misbruik van de uitbraak van het coronavirus. Naast verschillende malafide apps voor Androidgebruikers is er nu ook een zogenaamde virusscanner voor Windows-gebruikers aangetroffen die bescherming tegen het coronavirus zou bieden.

"Corona Antivirus", zoals de zogenaamde virusscanner wordt genoemd, is in werkelijkheid malware. Volgens de maker gaat het om een door de Harvard University ontwikkelde applicatie die gebruikers tegen het virus beschermt. In werkelijkheid gaat het om de BlackNET remote administration tool (RAT).

Met behulp van de applicatie krijgen aanvallers volledige controle over het systeem en kunnen onder andere cookies, bitcoin-wallets en opgeslagen wachtwoorden stelen, toetsaanslagen opslaan, screenshots maken en ddos-aanvallen via de computer uitvoeren, zo melden onderzoekers van Malwarebytes en MalwareHunterTeam. Browsers geven inmiddels een waarschuwing voor de website waarop de nepvirusscanner wordt aangeboden.