Belgische overheid ziet forse toename van sms-phishing

Het Centrum voor Cybersecurity van de Belgische overheid meldt dat er de afgelopen weken een forse toename van sms-phishing is. De sms-berichten gaan bijvoorbeeld over veiligheidsproblemen of onbetaalde facturen. Het bericht is voorzien van een link die naar een phishingsite wijst.

Ook waarschuwt het sms-bericht dat er mogelijkerwijs een gerechtsdeurwaarder aan te pas zal komen als het vereiste bedrag niet wordt betaald. "Natuurlijk vragen de criminelen dan zijn bankgegevens aan de hand waarvan ze vervolgens bijvoorbeeld een overschrijving in hun voordeel kunnen uitvoeren", zegt Olivier Bogaert, commissaris van de Centrale directie voor de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC).

Phishing is nog altijd een groot probleem in België. Vorig jaar werden ruim 12.000 Belgen via phishing opgelicht, een recordaantal. Cybercriminelen wisten daarbij 7,5 miljoen euro te stelen. Belgische internetgebruikers die phishingmails ontvangen kunnen die doorsturen naar het Centrum voor Cybersecurity. Vorig jaar ontving de overheidsinstantie bijna 1,7 miljoen doorgestuurde phishingmails. Om Belgische internetgebruikers te waarschuwen is de overheidscampagne "Relax en denk twee keer na voor je op een link klikt" opnieuw gestart.