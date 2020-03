Minister: opt-in verplicht voor het delen van voertuigdata

Bestuurders moeten nadrukkelijk toestemming aan autofabrikanten geven voordat die hun voertuigdata mogen gebruiken, zo heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur laten weten. De minister reageerde op Kamervragen of de autosector wel aan de privacywetgeving voldoet.

Steeds meer voertuigen zijn met internet verbonden en verwerken vaak allerlei persoonsgegevens zonder dat eigenaren hier erg in hebben. D66-Kamerleden Schonis en Verhoeven vroegen de minister om opheldering. "Deelt u de mening dat data enkel gedeeld mogen worden na nadrukkelijke toestemming van de gebruiker en niet zoals bij Tesla, middels een afmelding achteraf?", aldus één van de vragen van de Kamerleden.

Van Nieuwenhuizen stelt dat gegevens alleen mogen worden verwerkt als er aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan. "Uitdrukkelijke toestemming vooraf is er daar een van. Dit gaat dus om zogeheten opt in, niet opt-out, zoals in het hierboven beschreven voorbeeld", merkt ze op. De minister voegt toe dat het aan fabrikanten en dealers zelf is om te bedenken hoe die toestemming concreet geregeld wordt.

Wat betreft het verwerken van gegevens is het volgens Van Nieuwenhuizen bekend dat niet alleen Tesla, maar ook andere fabrikanten dit doen, maar dat dit wellicht nog niet voor iedere eigenaar duidelijk is dat dit gebeurt. "Fabrikanten hebben dus mogelijk, voordat er überhaupt sprake kan zijn van het geven van toestemming op een wijze zoals vereist in de AVG, nog werk te verzetten ten aanzien van het geven van transparantie", aldus de minister. "Eigenaren en bestuurders moeten bijvoorbeeld in ieder geval een geïnformeerde keuze kunnen maken, en ook dient deze keuze vrij te zijn."

De minister vindt dat de zorgplicht om autobestuurders goed te informeren over het delen van voertuigdata bij de autofabrikanten en dealers ligt. Zij moeten ervoor zorgen dat de informatie hierover beschikbaar en begrijpelijk is. Tevens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland gevestigde autofabrikanten gevraagd om informatie over onder meer de soorten gegevens die de fabrikant verwerkt, de doeleinden van die verwerkingen en de bewaartermijnen van die gegevens te verstrekken.