AP kijkt of Nederlandse autofabrikanten zich aan AVG houden

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart om te kijken of Nederlandse autofabrikanten zich wel aan de AVG houden. Volgens de privacytoezichthouder zijn moderne auto's vaak "rijdende computers" die persoonsgegevens zoals locatiegegevens en gegevens over de rijstijl verzamelen.

Alle in Nederland gevestigde fabrikanten van auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens hebben een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens ontvangen waarin ze wordt gevraagd welke persoonsgegevens ze verwerken, waarom, hoe lang, hoe ze die beveiligd hebben en met wie ze die delen. De toezichthouder hoopt de resultaten van de inventarisatie voor de zomer geanalyseerd te hebben.

"Zo krijgen wij een beeld van hoe we er in Nederland voorstaan’, zegt AP-bestuurslid Katja Mur. "Op basis van onze bevindingen gaan we in gesprek met de fabrikanten. Zien we iets wat echt niet in de haak is? Dan kunnen we vervolgonderzoek starten en volgen er mogelijk boetes." Volgens Mur is erop dit moment nog veel niet goed geregeld. Zo zijn veel mensen zich er niet van bewust wat hun auto allemaal over hen weet.

In februari kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met privacytips voor eigenaren van "connected cars". Door autobezitters bewust te maken op dit gebied hoopt de toezichthouder concrete klachten binnen te krijgen. Hierna kan de AP of een andere Europese privacytoezichthouder gericht onderzoek doen.