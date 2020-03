Microsoft: Windows 7-systemen doelwit van zeroday-aanval

De zeroday-aanval waar Microsoft gisteren voor waarschuwde was gericht tegen Windows 7-systemen, zo laat de softwaregigant vanavond weten. In de eerste waarschuwing werd gesteld dat er "beperkte gerichte" aanvallen waren waargenomen die misbruik van twee kwetsbaarheden in de Adobe Type Manager Library maakten waarvoor nog geen beveiligingsupdate beschikbaar is.

Deze library is in alle Windows-versies sinds Vista aanwezig. Verdere details over de aanvallen werden niet gegeven. Nu meldt Microsoft in een update van de security advisory dat Windows 7-systemen het doelwit waren. Via de twee beveiligingslekken kan een aanvaller in het ergste geval volledige controle over systemen krijgen. Hiervoor moet het slachtoffer wel eerst een speciaal geprepareerd document openen of dit document in het Windows-voorbeeldvenster (preview pane) bekijken.

Volgens Microsoft is de dreiging voor systemen die op Windows 10 draaien klein, vanwege beveiligingsmaatregelen die al sinds de eerste versie in 2015 aanwezig zijn. Het techbedrijf is ook niet bekend met aanvallen tegen Windows 10-systemen en stelt dat de mogelijkheid om op afstand code uit te voeren op deze Windowsversie verwaarloosbaar is en aanvallers de kwetsbaarheden niet kunnen gebruiken om hun rechten op het systeem te verhogen.

Wanneer de beveiligingsupdate voor de twee kwetsbaarheden zal verschijnen is nog altijd onbekend. Microsoft heeft wel verschillende tijdelijke oplossingen genoemd die gebruikers beschermen, maar raadt beheerders van Windows 10-systemen af om die door te voeren. In het geval van Windows 7 zullen alleen gebruikers met een onderhoudscontract de aanstaande beveiligingsupdate ontvangen.