Belgische overheid waarschuwt ziekenhuizen voor ransomware

De Belgische overheid heeft ziekenhuizen in het land gewaarschuwd om voldoende maatregelen tegen ransomware te nemen. Ziekenhuizen in verschillende andere landen zijn de afgelopen weken door ransomware getroffen, waaronder een Tsjechisch universitair ziekenhuis.

Volgens het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het gezien de uitbraak van het coronavirus belangrijk dat ziekenhuizen niet het slachtoffer van ransomware worden. "Ons Computer Emergency Response Team monitort alles wat gebeurt in België en in het buitenland", zegt CCB-woordvoerster Katrien Eggers tegenover De Tijd. "Wat zich heeft afgespeeld in het Tsjechische ziekenhuis volgen we zeker op, net als andere gevallen. We hebben de ziekenhuizen gewaarschuwd voor deze dreiging. We hebben ze gewezen op de jongste richtlijnen om zich te beschermen tegen ransomware."

Aanvallers vesturen e-mailbijlagen naar ziekenhuizen en zorginstanties die het over het coronavirus lijken te gaan, maar in werkelijkheid malware zijn. Het Belgische Cyber Emergency Team publiceerde vorige maand nog een document met adviezen om ransomware te voorkomen (pdf). Zo werd onder andere aangeraden om macro's in Office-documenten uit te schakelen, netwerksegmentatie toe te passen, updates tijdig te installeren, offsite en offline back-ups te maken, RDP-verbindingen te beveiligen, gebruikersrechten te beperken, netwerkmonitoring toe te passen en personeel te onderwijzen.