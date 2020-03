FBI haalt cybercrimeplatform Deer.io uit de lucht

De FBI heeft het cybercrimeplatform Deer.io uit de lucht gehaald en de vermeende beheerder aangehouden. Deer.io bood een webwinkelplatform aan waarmee cybercriminelen allerlei producten en diensten aan andere cybercriminelen konden aanbieden.

De website was sinds 2013 operationeel en claimde meer dan 24.000 "shops" te hebben die bij elkaar voor een omzet van meer dan 17 miljoen dollar verantwoordelijk waren. De shops boden gestolen bedrijfsgegevens en financiële data aan, alsmede persoonlijke identificeerbare informatie en gecompromitteerde accounts. Het ging onder andere om data die via malware was verkregen, zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Via Deer.io konden cybercriminelen eenvoudig een eigen webshop lanceren en hun producten en diensten adverteren. Volgens de aanklacht bood Deer.op webshopeigenaren een gebruiksvriendelijke interface voor de automatische aanschaf en levering van criminele goederen en diensten. Voor iets meer dan 9 euro per maand konden cybercriminelen een webshop op het platform huren. Daarnaast was het via Deer.io ook eenvoudig om naar gestolen inloggegevens of andere diensten te zoeken.

In het onderzoek naar het platform kocht de FBI op 4 maart 1100 gecompromitteerde accounts. Een dag later werden er bijna 3700 gecompromitteerde accounts met persoonlijke informatie aangeschaft. Het ging onder andere om namen, geboortedata en social-securitynummers van Amerikaanse burgers. Het platform zou door een 28-jarige Rus zijn beheerd. Hij werd op 7 maart door de FBI in New York City aangehouden en is aangeklaagd voor het zonder toestemming aanbieden van "access devices", waarop een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en een boete van 250.000 dollar staat.