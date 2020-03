Safari blokkeert alle third-party cookies voor privacy en security

De nieuwste versie van Safari die Apple gisterenavond uitbracht blokkeert alle third-party cookies. Een maatregel die de privacy en security van gebruikers moet verbeteren, zo stelt John Wilander van Apple. De maatregel voorkomt onder andere dat gebruikers via third-party cookies zijn te volgen.

Via third-party cookies is het eenvoudig om gebruikers over het web te volgen, omdat de derde partij die via allerlei sites kan plaatsen en zo kan zien welke websites een gebruiker bezoekt. Apples browser beschikt sinds 2017 over Intelligent Tracking Prevention (ITP) waarmee third-party trackingcookies worden geblokkeerd. Safari maakt hiervoor gebruik van een lijst van bekende trackingdomeinen.

Nu is de privacymaatregel uitgebreid naar alle third-party cookies. Safari is na Tor Browser de eerste grote browser die third-party cookies volledig blokkeert, merkt Wilander op in een blogposting over de maatregel. Dit moet niet alleen de privacy ten goede komen, maar gebruikers ook tegen cross-site request forgery (CSRF) beschermen.

Bij een CSRF-aanval worden kwaadaardige acties vanuit de browser van de gebruiker uitgevoerd. Daardoor lijkt het voor een webapplicatie dat het de gebruiker is die de acties uitvoert, terwijl het in werkelijkheid om acties van een aanvaller gaat. Doordat third-party cookies worden geblokkeerd is deze aanval niet meer mogelijk. Verder zorgt het blokkeren van alle third-party cookies ervoor dat een website niet meer kan detecteren op welke websites een gebruikers allemaal is ingelogd.

Wilander hoopt dat andere browsers de maatregel ook zullen doorvoeren. Apple zal daarom de bevindingen met het volledig blokkeren van third-party cookies met andere browserontwikkelaars gaan delen. De maatregel is aanwezig in Safari op iOS en iPadOS versie 13.4 en Safari 13.1 voor macOS.