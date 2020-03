Chrome krijgt optie die standaard volledige url weergeeft

Google Chrome krijgt een optie waardoor standaard de volledige url wordt weergegeven. Op dit moment laat de browser zowel het protocol als het www-subdomein niet in de url zien. Gebruikers konden dit via een aparte optie instellen, maar met de lancering van Chrome 79 verdween deze optie uit de browser.

Gebruikers die het protocol en www-subdomein willen zien moeten nu twee keer in de adresbalk klikken of Googles Chrome-extensie "Suspicious Site Reporter" installeren. Tegenstanders van de maatregel noemden het een beveiligingsrisico. Zo zou het voor een aanvaller veel eenvoudiger worden om zich als het hoofddomein voor te doen.

Google werkt echter aan een optie zodat de volledige url in de adresbalk weer wordt weergegeven, zo blijkt uit een ticket van de Chromium-bugtracker en een toevoeging aan de Chromium-code. Er is zelfs al een ontwerp gemaakt van hoe de optie eruit komt te zien. Daarnaast is die in een vroege testversie van Chrome 83 te testen. Eerder liet Chrome-manager Adrienne Porter Felt in een interview met Wired weten dat veel eindgebruikers url's niet snappen en dat die daarom niet geschikt is als middel om een website te identificeren.