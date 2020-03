Apple patcht ernstige lekken in iCloud voor Windows

Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor iCloud voor Windows die meerdere ernstige lekken verhelpen waardoor een aanvaller in het ergste geval systemen volledig had kunnen overnemen. Via iCloud voor Windows kunnen Windowsgebruikers hun bestanden in de cloud van Apple opslaan.

Dertien kwetsbaarheden in de software maakten het mogelijk voor een aanvaller om in het ergste geval willekeurige code op het systeem uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer programma webcontent verwerkt. De kwetsbaarheden bevinden zich onder andere in WebKit, de engine die Apple gebruikt voor het weergeven van webcontent. Eerder deze week werden dezelfde kwetsbaarheden in onder andere Safari verholpen.

Gebruikers van Windows 7 kunnen updaten naar iCloud voor Windows 7.18, voor Windows 10-gebruikers is iCloud voor Windows 10.9.3 verschenen. De updates zijn te downloaden via de website van Apple.