Bedrijf aangevallen via "cadeaubon" met malafide usb-stick

Een Amerikaans bedrijf is doelwit van een aanval geworden waarbij aanvallers via een zogenaamde cadeaubon met een malafide usb-stick probeerden om systemen te infecteren. De aanval begon met een brief die van elektronicaketen Best Buy afkomstig leek en aan een medewerker van het bedrijf was gericht.

De ontvanger van de brief werd bedankt voor zijn trouwe klandizie bij Best Buy en kreeg als dank een cadeaubon van 50 dollar aangeboden. De brief was inderdaad voorzien van een cadeaubon van Best Buy en een usb-stick. Op deze usb-stick stonden volgens de brief de producten waar de 50 dollar aan kon worden uitgegeven. In werkelijkheid was de usb-stick een "Badusb USB Virtual Keyboard", die voor nog geen zeven euro online is te vinden.

Hoewel het apparaat op een usb-stick lijkt is het in werkelijkheid een usb-apparaat dat een usb-toetsenbord emuleert. De computer denkt in dit geval dat het aangesloten usb-apparaat een toetsenbord is. Dit nep-toetsenbord kan allerlei commando's op het systeem uitvoeren. In dit geval voerde het usb-apparaat een PowerShell-commando uit dat aanvullende PowerShell-code van internet downloadde. Deze code is weer verantwoordelijk voor het installeren van malware en downloaden van code die allerlei gegevens over het systeem verzamelt en terugstuurt naar de aanvallers.

Het gebruik van dergelijke "usb-sticks", zoals de bekende Rubber Ducky-apparaatjes, worden geregeld bij penetratietests gebruikt. Ook criminelen maken er echter gebruik van. "Dergelijke aanvallen zijn vaak zo gericht dat het bijzonder is om ze in het wild van echte aanvallers tegen te komen. Bijzonder, maar het komt voor", zegt onderzoeker Alejandro Baca van securitybedrijf Trustwave in een blogposting over de aanval.