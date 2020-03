Purmerend laat inwoners via app groepsvorming melden

Inwoners van de Noord-Hollandse gemeenten Purmerend en Beemster kunnen vanaf nu groepsvorming in openbare ruimtes via de Mijn Gemeente-app melden. De gemeente Purmerend werkt sinds een klein jaar met de Mijn Gemeente-app waarmee inwoners allerlei zaken kunnen doorgeven.

De app is vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgebreid zodat ook groepsvorming kan worden gerapporteerd. Wanneer een inwoner groepsvorming meldt komt dit bij medewerkers van de afdeling Handhaving terecht, die daar vervolgens werk van kunnen maken, ook 's avonds, zo laat de gemeente weten.

"Verreweg de meeste inwoners van Purmerend en Beemster houden zich aan de geldende maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Mensen spreken elkaar hier ook op aan. Mocht dit niet kunnen, bijvoorbeeld omdat iemand zelf niet naar buiten wil of kan, dan is er nu de mogelijkheid om dit via een app te melden", aldus de uitleg van de gemeente.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was het mogelijk om via de Mijn Gemeente-app vuurwerkoverlast rechtstreeks bij Handhaving te melden. De app is zowel voor Android als iOS beschikbaar en heeft onder Androidgebruikers meer dan 50.000 installaties.