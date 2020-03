Google hervat updates voor Chrome met aangepast schema

Vanaf volgende week zullen er weer updates voor Chrome verschijnen, zo heeft Google aangekondigd. Vorige week liet het techbedrijf nog weten dat het vanwege "aangepaste werkschema's" door het coronavirus tijdelijk geen nieuwe Chrome-versies zou uitbrengen.

Google is echter van plan om de updates voor Chrome volgende week te hervatten. Als eerste verschijnt er een nieuwe versie van Chrome 80 die beveiligingsupdates en kritieke bugfixes bevat. Vervolgens zal in de week van 7 april Chrome 81 uitkomen. Vanwege het aangepaste schema besloot Google om Chrome 82 te schrappen. In plaats daarvan zal er verder worden gegaan met Chrome 83, die drie weken eerder dan gepland uitkomt. Dit zou halverwege mei moeten zijn.

Informatie over Chrome 84 zal Google op een later moment delen. "We blijven nauwlettend in de gaten houden dat Chrome en Chrome OS stabiel, veilig en betrouwbaar blijven werken", aldus het Chrome-team. Naar aanleiding van Googles beslissing om een pauze in te lassen besloot ook Microsoft om nieuwe versies van Edge Chromium tijdelijk uit te stellen. Of Microsoft nu ook het updateschema hervat is nog onbekend.