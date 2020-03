Duitse overheid: quantumcomputer gevaar voor encryptie

Quantumcomputers zijn een toenemend gevaar voor hedendaagse encryptie en daarmee ook voor de veiligheid van de digitale infrastructuur, zo stelt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Het is lastig om te voorspellen wanneer deze dreiging zichzelf zal manifesteren. De bestaande quantumcomputers vormen nog geen dreiging voor de cryptografische processen die we tegenwoordig gebruiken, maar technologische ontwikkelingen kunnen zich op elk moment voordoen", aldus de Duitse overheidsinstantie. Die stelt dat het daarom belangrijk is dat er wordt gezocht naar quantumbestendige alternatieven van de huidige encryptieprocessen.

"Postquantumcryptografie zal op de lange termijn de standaard worden. Afhankelijk van de toepassing moet er vroegtijdig een risicoanalyse worden gemaakt en bijgehouden om te bepalen wanneer de overstap naar quantumbestendige procedures moet plaatsvinden", gaat het BSI verder. De dreiging van quantumcomputers speelt vooral bij informatie die voor langere periodes beschermd moet worden. Het risico bestaat dat aanvallers versleutelde informatie verzamelen en later via een quantumcomputer kunnen ontsleutelen.

In een nieuw document doet het BSI verschillende aanbevelingen voor het migreren naar "post-quanten-kryptografie" (pdf). Zo moeten applicatieontwikkelaars ervoor zorgen dat encryptie zo flexibel mogelijk wordt geïmplementeerd, zodat er op alle mogelijke ontwikkelingen is te reageren. Tevens wordt een sleutellengte van 256 bits voor asymmetrische encryptie aangeraden, alsmede hybride sleuteluitwisseling en aanpassing van cryptografische protocollen.