Cyberverzekeraar Chubb getroffen door beveiligingsincident

De Amerikaanse cyberverzekeraar Chubb is getroffen door een "beveiligingsincident" waarbij derden ongeautoriseerde toegang tot gegevens hebben gekregen. Mogelijk gaat het om een aanval met de Maze-ransomware. Chubb biedt onder andere verzekeringen die schade door ransomware vergoeden.

De criminelen achter de Maze-ransomware houden een website bij met de namen van hun slachtoffers. Gisteren verscheen daarop de naam van Chubb, zo meldt datalekmonitoringsdienst Under the Breach op Twitter. In een reactie tegenover TechCrunch verklaart de verzekeraar dat het een "beveiligingsincident" onderzoekt waarbij er ongeautoriseerde toegang tot data van een niet nader genoemde derde partij heeft plaatsgevonden. Volgens een woordvoerder is er geen bewijs dat het incident het eigen netwerk heeft geraakt en is het netwerk volledig operationeel.

Securitybedrijf Bad Packets meldt op Twitter dat Chubb meerdere kwetsbare Citrix Netscaler-servers heeft staan. Criminelen hebben in het verleden meerdere organisaties via kwetsbare Citrix-systemen met ransomware geïnfecteerd. Daarnaast meldt beveiligingsonderzoeker Dan Tentler dat een RDP-systeem van Chubb via internet toegankelijk is. Ook via gecompromitteerde RPD-systemen zijn organisaties met ransomware aangevallen. Eind vorig jaar waarschuwde Chubb zelf nog dat het een toename van aanvallen met ransomware zag waarbij onder andere open RDP-systemen werden gebruikt (pdf).