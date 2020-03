Britse politie filmt bezoekers nationaal park met drone

De Britse politie heeft bezoekers van een nationaal park met een drone gefilmd om aan te geven dat mensen zich niet aan de regels houden die naar aanleiding van het coronavirus zijn ingesteld. Om de uitbraak tegen te gaan gelden er ook in het Verenigd Koninkrijk allerlei beperkende maatregelen.

Zo staat in de regels dat de woning voor slechts een beperkt aantal zaken mag worden verlaten. Zo mag er één keer per dag buiten worden gesport. Vorige week was het mooi weer in Engeland en gingen mensen massaal naar het nationaal park Peak District. Volgens de Derbyshire Police was het niet de bedoeling om naar het park te komen om te sporten of een luchtje te scheppen. Dit moet in de buurt van de eigen woning gebeuren, aldus het politiekorps.

Om te laten zien dat mensen zich hier niet aan houden besloot het politiekorps allerlei mensen in het park te filmen. Dat filmpje werd vervolgens via Twitter gedeeld. In een paar dagen tijd werd het filmpje meer dan 2,2 miljoen keer bekeken en kreeg het meer dan zevenduizend reacties. "We begrijpen dat mensen verschillende meningen over dit bericht hebben, we zullen geen excuses maken voor de juridische en gepaste methodes om mensen te beschermen", aldus het korps in een reactie op de ontstane ophef.