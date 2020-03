Duo krijgt taakstraf voor phishingaanval op ICS-klanten

De rechtbank Amsterdam heeft een man en een vrouw die verantwoordelijk waren voor phishingaanvallen op klanten van creditcardmaatschappij ICS veroordeeld tot taakstraffen. Bij de aanvallen speelde ftp-software Filezilla ook een rol, zo blijkt uit het vonnis van de rechtbank.

Via het versturen van phishingmails wist het duo van slachtoffers de creditcard- en inloggegevens voor het ICS-portaal te bemachtigen. Bij één slachtoffer werd het telefoonnummer in het portaal aangepast, waarna er een MacBook Pro voor drieduizend euro op kosten van het slachtoffer werd aangeschaft. Tevens werd één van de verdachten schuldig bevonden aan een phishingaanval op een Rabobank-klant. Met de gestolen gegevens van deze klant werd vervolgens een nieuwe bankpas aangevraagd, die werd gebruikt voor het doen van betalingen.

De verdachten maakten ook gebruik van het ftp-programma FileZilla. "Op beide laptops stonden diverse softwareprogramma's, waaronder Sendblaster, waarmee bulk- email berichten kunnen worden verstuurd. Hierin trof men lijsten aan met duizenden e-mail adressen, verzonden phishing e-mail berichten naar onder meer banken en meerdere (templates) voor phishing berichten. Ook de op de laptops aanwezige programma’s Havij en Filezilla hebben bijgedragen aan de gepleegde computervredebreuk, te weten het binnendringen van Webportals", aldus het Openbaar Ministerie.

De rechter acht bewezen dat de verdachten verschillende tools voor hun activiteiten hebben gebruikt., waaronder het gebruik van FileZilla voor het uploaden van phishingsites. "Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan oplichting door middel van computercriminaliteit. Daartoe is computervredebreuk gepleegd door in te loggen op Webportals en zijn van een creditcardhouder gegevens gewijzigd. Voor het verkrijgen van persoonlijke gegevens hebben zij phishing-software voorhanden gehad", zo stelt de rechtbank in het vonnis (1, 2).

De twee verdachten waren niet eerder in aanraking met Justitie gekomen. Daarnaast heeft het vonnis twee jaar op zich laten wachten. De rechter veroordeelde de verdachten uiteindelijk tot taakstraffen van respectievelijk 80 en 40 uur. Daarnaast moeten beide verdachten een schadevergoeding aan ICS van drieduizend euro betalen. De rechter wees bij één verdachte ook nog een vordering toe tot materiële schade van vierduizend euro.