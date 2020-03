WireGuard vpn-protocol 1.0 aan Linux-kernel toegevoegd

Er is een nieuwe versie van de Linux-kernel verschenen waaraan versie 1.0 van het WireGuard vpn-protocol is toegevoegd. "Dit houdt in dat alle kernels vanaf nu standaard over WireGuard beschikken", zegt WireGuard-ontwikkelaar Jason Donenfeld op de mailinglist van de vpn-software.

Volgens Donenfeld is WireGuard een snellere, eenvoudigere en modernere vpn dan IPSec. Ook zou het beter moeten presteren dan de populaire vpn-oplossing OpenVPN. Het aantal regels code van WireGuard is veel kleiner dan dat van andere vpn-protocollen, wat het eenvoudiger uit te rollen, te gebruiken en te auditen zou moeten maken.

Donenfeld is inmiddels zo'n vijf jaar bezig met WireGuard en maakte twee jaar geleden al bekend dat hij de vpn-software graag aan de Linux-kernel zou willen toevoegen. Linux-ontwikkelaar Linus Torvalds had eerder al aangegeven voorstander te zijn van het toevoegen van WireGuard. Dat moment is nu eindelijk gekomen, want met de lancering van Linux 5.6 is WireGuard een onderdeel van de Linux-kernel geworden. Donenfeld is echter ook van plan om oudere Linux-kernels te blijven ondersteunen.

WireGuard is daarnaast beschikbaar voor MacOS, Windows, Android en iOS. Voor deze platformen gaat het echter nog om in ontwikkeling zijnde versies. "WireGuard is nog volop in ontwikkeling, maar het kan al als één van de veiligste, gebruiksvriendelijke en eenvoudigste vpn-oplossingen in de industrie worden beschouwd", stelt de ontwikkelaar. Vorig jaar besloot het Franse onderzoeksinstituut INRIA de cryptografische werking van WireGuard te controleren en vond daarbij geen grote problemen. Verschillende vpn-providers bieden inmiddels ondersteuning van WireGuard aan.