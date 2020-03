Lek in Pi-hole maakte remote code execution mogelijk

Een beveiligingslek in de populaire advertentie- en trackerblocker Pi-hole maakte het mogelijk voor geauthenticeerde aanvallers om op afstand code op het systeem uit te voeren. Pi-hole is een applicatie die oorspronkelijk voor de Raspberry Pi verscheen maar inmiddels op allerlei hardware te installeren is.

Het blokkeert trackers en advertenties voor alle apparaten die hun verkeer of dns via de Pi-hole laten lopen. Zodoende is het ook mogelijk om bijvoorbeeld op smart-tv's en IoT-apparaten die geen trackingbescherming ondersteunen toch trackers en advertenties tegen te houden. Beveiligingsonderzoeker Francois Renaud-Philippon ontdekte vorige maand een kwetsbaarheid in de software.

Om de ingebouwde dhcp-server te configureren maakt Pi-hole gebruik van een webinterface. Daarmee kan de gebruiker verschillende zaken met betrekking tot de dhcp-server instellen. Bij het verwerken van gebruikersinvoer in de vorm van mac-adressen werd de invoer niet goed gecontroleerd. Daardoor was het mogelijk om willekeurige commando's met de rechten van de lokale gebruiker op de server uit te voeren.

De aanval kende wel twee voorwaarden. Ten eerste moest de webinterface toegankelijk vanaf het internet zijn. Daarnaast moest een aanvaller op de interface kunnen inloggen. Renaud-Philippon laat op Reddit weten dat hij 150 Pi-hole-machines heeft gevonden waarvan de interface voor iedereen toegankelijk is. Zoekmachine Shodan stelt zelfs dat het om 5500 machines gaat, maar de onderzoeker is naar eigen zeggen sceptisch over die cijfers. Het beveiligingslek werd op 10 februari aan de ontwikkelaars van Pi-hole gerapporteerd en met de release van Pi-hole Webinterface 4.3.3 op 18 februari verholpen. Details over de kwetsbaarheid zijn nu openbaar gemaakt.