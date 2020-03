Burgemeesters willen experimenteren met internetverbod

Burgemeesters van de regio Zwolle en Deventer willen experimenteren met het opleggen van een internetverbod. "Ik kan een gebiedsverbod afgeven, ik kan een huisverbod afgeven. Maar kan ik ook een internetverbod opleggen? Die mogelijkheden moeten we onderzoeken", zegt Rob Bats tegenover De Stentor.

Bats is burgemeester van Steenwijkerland en gaat over digitale veiligheid in de regio IJsselland, waaronder Deventer en Zwolle vallen. Samen met de Veiligheidsregio IJsselland wil hij zich ook op de aanpak van cybercrime richten. "We zijn heel erg afhankelijk van digitale middelen", merkt hij op. Om cybercrime aan te kunnen pakken moet er volgens Bats ook naar de bevoegdheden van burgemeesters worden gekeken.

Die kunnen op dit moment gebieds- en huisverboden afgeven, maar of ook een internetverbod tot de mogelijkheden behoort is onduidelijk. Burgemeesters in de regio IJsselland willen hiermee gaan experimenteren. De rechter zou zich er dan over kunnen buigen of het wel is toegestaan of niet. "Natuurlijk wil je weten of je een maatregel kunt inzetten of niet. Misschien is soms simpelweg nieuwe wetgeving nodig. Dat kost tijd, dat weet je", aldus Bats. In mei praten de burgemeesters uit de regio verder over de mogelijkheden die er zijn.