Chromium Edge gaat voor gestolen wachtwoorden waarschuwen

Microsoft heeft een nieuwe feature voor Chromium Edge aangekondigd die gebruikers waarschuwt als één van hun wachtwoorden bij een website is gestolen. De feature heet Password Monitor en vergelijkt wachtwoorden die in de browser zijn opgeslagen met wachtwoorden die bij websites zijn gestolen. Wanneer Chromium Edge ontdekt dat het wachtwoord van de gebruiker is gestolen krijgt die een waarschuwing te zien.

In de waarschuwing staat informatie over de website in kwestie en een link om het betreffende gestolen wachtwoord te wijzigen. Via een dashboard is het mogelijk om een overzicht van alle gestolen wachtwoorden te krijgen en van welke websites gebruikers de waarschuwing hebben genegeerd. Gebruikers moeten de feature straks wel zelf inschakelen. Standaard staat die namelijk uitgeschakeld. Microsoft verwacht dat Password Monitor de komende maanden aan de testversie van Chromium Edge wordt toegevoegd. De nieuwste Edge-versie is op Chromium gebaseerd, de door Google ontwikkelde opensourcebrowser die de basis voor Chrome en andere browsers vormt. De feature zal niet in de oude Edge-versie verschijnen, die standaard met Windows 10 wordt geleverd.

Waar Microsoft de informatie over gestolen wachtwoorden vandaan haalt is nu nog niet bekendgemaakt, alsmede hoe de feature technisch werkt. Google Chrome en Mozilla Firefox beschikken al over een dergelijke feature. Mozilla maakt hiervoor gebruik van de datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Google liet alleen weten dat de dataset die het gebruikt meer dan 4 miljard gestolen wachtwoorden bevat.

Wanneer gebruikers bij Chrome inloggen verstuurt de browser een "anonieme hash-prefix" van de inloggegevens naar Google. Vervolgens wordt in een database naar alle anonieme hash-prefixes gezocht die overeen komen met die van de gebruiker. Vervolgens wordt er lokaal op het systeem van de gebruiker naar de volledige hashes gekeken en welk wachtwoord hierbij hoort. Als laatste krijgt de gebruiker de waarschuwing te zien en het verzoek om zijn wachtwoord te wijzigen.