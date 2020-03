Amazon.nl verwijdert onveilige beveiligingscamera's

Webwinkel Amazon.nl heeft op verzoek van de Consumentenbond verschillende goedkope onveilige beveiligingscamera's verwijderd. Volgens de consumentenorganisatie is het vanwege het grote aantal onveilige camera's echter een druppel op een gloeiende plaat.

De Britse consumentenbond Which? testte eind vorig jaar verschillende camera's die via Amazon.co.uk worden verkocht. Er werden allerlei kwetsbaarheden aangetroffen, zoals het gebruik van eenvoudig te raden wachtwoorden, het onversleuteld versturen van wifi-wachtwoorden en beeldmateriaal en beveiligingslekken waarmee een aanvaller volledige controle over het apparaat zou kunnen krijgen.

Het ging om de Vstarcam C7837WIP, Sricam 720p, ieGeek 1080p en Victure 1080. Twee van deze camera's werden via Amazon.nl aangeboden. Na het verzoek van de Consumentenbond zijn de apparaten verwijderd. Internetgebruikers krijgen het advies om bij de aanschaf van een camera niet alleen op de prijs te letten. "Kijk uit met de goedkope camera’s van vage merken. Vaak zijn dit white label-producten die verkocht worden onder allerlei namen. Het is regelmatig onduidelijk wie de eigenaar van het merk is. Sommige modellen hebben niet eens echt een merk."

De term "beveiligingscamera" op Amazon.nl levert duizenden resultaten op. Om een miskoop te voorkomen wordt aangeraden om bij onbekende merken te kijken of die over een website en klantenservice beschikken. Tevens moet er niet alleen naar positieve reviews worden gekeken, maar ook naar de negatieve. Verder wordt aangeraden om het wachtwoord van de camera te wijzigen en wanneer het om een onveilige camera gaat die niet in privéruimtes te gebruiken.